Alckmin chega a Teresina para reforçar nome de Luciano Nunes

Geraldo Alckmin (PSDB), que é pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, cumpre agenda em Teresina neste sábado (05). A visita é uma tentativa de aproximar o governador de São Paulo às suas bases políticas no Piauí e ajudar a fortalecer a candidatura de Luciano Nunes (PSDB) ao governo do Estado.

Para o prefeito Firmino Filho (PSDB), o presidenciável tem o perfil adequado para liderar o Brasil nesse momento. “É importante que ele possa se mostrar para o Piauí, possa conversar com seus militantes e trazer uma mensagem se colocando como alternativa para construir um outro momento político brasileiro”, disse.

O convite ao governador foi feito pessoalmente pelo deputado Luciano Nunes. O parlamentar, que está trabalhando para fortalecer o partido e sua pré-candidatura, tem articulado alianças com outros representantes do campo das oposições e quer que a visita do governador paulista consolide suas propostas no Estado.

Geraldo Alckmin estará em Teresina a partir das 16h, onde concederá entrevista coletiva para imprensa e participará de uma conversa com os segmentos do PSDB –Juventude, Mulher, Tucanafro e Diversidade. O encontro acontecerá na sede do partido, no bairro Cabral. Em seguida, o governador participa de atividade na sede da FIEPI.



Ithyara Borges