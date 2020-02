Ainda sem candidato, PSDB estima que terá apoio do PTB e Podemos

Se ainda não definiu o nome do seu pré-candidato à sucessão de Firmino Filho, o PSDB mantém constante conversas com outras agremiações no intuito de fortalecer seu palanque político e assim, manter-se à frente da Prefeitura de Teresina por mais quatro anos.



Para tanto, o PSDB tenta atrair para o sua base o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), comandado pelo ex-senador João Vicente Claudino, que já manifestou o desejo de compor uma chapa majoritária nas eleições deste ano e é visto pelos tucanos como um parceiro histórico, apesar de atualmente estar alinhado com o governador Wellington Dias (PT).

“Ele sempre foi um aliado do PSDB em Teresina, só não foi quando o PTB teve candidato”, afirma o vereador Edson Melo, presidente do diretório municipal do PSDB na capital piauiense, ao se referir das eleições de 2012, quando Firmino derrotou o senador Elmano Férrer, então candidato petebista.

Atualmente na presidência do Podemos (PD) no Piauí, Férrer é outro apoio desejado pelos tucanos na disputa pelo Palácio da Cidade. “Acho natural que o PTB, e o próprio senador Elmano, fiquem na base do prefeito Firmino filho, é uma intuição nossa”, finaliza o vereador.





João MagalhãesBreno Cavalcante