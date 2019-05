Aguardando novo arranjo dos partidos, CCJ adia eleição do novo presidente

A eleição do novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), prevista para esta terça-feira (28), foi adiada após um impasse entre os partidos com representação na Casa.

O nome de consenso para assumir o comando dos trabalhos da comissão é o do deputado Júlio Arcoverde (PP).

“Ele só vai ser presidente depois que for formalmente membro titular da CCJ”, declarou o deputado Henrique Pires (MDB), presidente em exercício do grupo parlamentar que sofreu alterações em sua composição, com o afastamento de alguns titulares para assumir cargos no Governo do Estado.

O deputado Henrique Pires, do MDB (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

O Partido dos Trabalhadores (PT), após ampliar sua bancada com a convocação de suplentes na Alepi, cogitou disputar a presidência da CCJ, mas abriu mão do cargo por consenso entre os aliados. No entanto, a sigla pretende conseguir mais uma cadeira na comissão, saindo de um para dois titulares.

“Estou aguardando os deputados que estão afastados. O deputado Wilson Brandão já protocolou sua renúncia, então a presidência está vaga. Soube que está chegando a documentação do líder, João Madison, se indicando para a vaga do deputado Zé Santana. Nesse novo arranjo, vamos nos reunir e escolher o novo presidente”, disse Henrique Pires.

Breno Cavalcante