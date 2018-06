AGU suspende liminares que questionam tabela de frete em todo país

Advocacia-Geral da União protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão de liminares que questionam a constitucionalidade da medida provisória que estabelece a tabela de fretes. A ministra Grace Mendonça, da AGU, decidiu entrar no STF depois que duas liminares foram concedidas na primeira instância.

O governo tenta, com isso, que o caso fique em análise apenas pelo Supremo Tribunal Federal, já que o tema está sendo tratado pelo ministro Luiz Fux. Ao todo, já são cerca de 40 processos em todo o país que questionam a constitucionalidade da MP.

A advogada-geral da União, Grace Mendonça. (Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)



Até esta sexta-feira (15) , a AGU vai encaminhar ao ministro Luiz Fux todos os esclarecimentos solicitados para análise do caso. Nesta quinta, a Justiça Federal de São Paulo decidiu, por meio de liminar, que integrantes da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) não precisam aplicar a tabela de fretes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Cabe recurso à decisão.

A liminar beneficiará transportadores das 88 empresas de várias cadeias produtivas do agronegócio, cooperativas e entidades que integram a Abag.

A tabela foi instituída pelo governo federal em resposta à greve nacional dos caminhoneiros, que durou 11 dias. Os preços mínimos referentes ao quilômetro rodado em serviços de fretes, por eixo carregado, foram definidos no último dia 30 pela ANTT, após o governo federal publicar no Diário Oficial medidas provisórias com ações prometidas aos grevistas.

