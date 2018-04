Agentes organizam entrada de visitantes na PF em Curitiba

O clima é de tranquilidade no começo da manhã desta segunda-feira (9) na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde a noite de sábado (7).

Como o expediente da PF funciona normalmente em dia útil, uma fila foi organizada para pessoas com atendimento agendado. Os agentes organizam a entrada de visitantes, que precisam mostrar comprovante de agendamento para emissão de passaporte ou outro serviço para entrar no local. A área no entorno da PF está isolada e a entrada de pessoas é controlada pela Polícia Militar.



Foto: Reprodução/Filipe Araújo/Fotos Públicas



A cerca de 100 metros de onde Lula está preso, militantes favoráveis ao petista continuam acampados. Por volta das 9h15, uma roda com músicos tocava violão e cantava músicas regionais. Os apoiadores dizem que ao longo do dia o número de pessoas deve aumentar, com caravanas vindas de outros Estados. Não havia registro de manifestações contrárias ao ex-presidente até a publicação desta matéria.

A legenda reúne sua Executiva Nacional na sede estadual do partido no Paraná a partir das 14h. No domingo (8), a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o último recurso de Lula no âmbito judicial estará no Supremo Tribunal Federal (STF). A pressão está sobre a ministra Rosa Weber, que pode inverter um placar e votar contra a possibilidade de prisão após segunda instância na próxima quarta-feira (11).

