Aeroporto de Teresina deve entrar em pacote de leilões no próximo ano

Seguindo a onda de concessão de aeroportos que hoje são administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o secretário nacional de Aviação Civil (Anac), Roney Glanzmann, afirmou a uma rádio local que a concessão do Aeroporto Senador Petrônio Portella, em Teresina, deve ser leiloado no próximo ano, em conjunto com o de outras cidades.

“Mais 22 aeroportos que estão em processo de concessão, e um deles é de Teresina, que está em nosso bloco central junto com os de outras cidades, como São Luis, Palmas, Goiânia, Petrolina, Imperatriz. Temos a expectativa de fazer esse leilão no segundo semestre de 2020”, disse o secretário.



O planejamento da Anac prevê que em 2020, 22 aeroportos sejam leiloados - Foto: O Dia

Atualmente a Infraero é responsável pela operação de 44 aeroportos em todo país, mas de acordo com Glanzmann, a estimativa do governo federal é conseguir fazer a concessão de todos eles até 2022, em duas rodadas de leilões. “A concessão de aeroportos no Brasil tem, historicamente, atraído grandes operadores mundiais, mas também temos conseguido atrair operadores e empresas brasileiras”, pontuou.

Novo aeroporto

Um assunto que voltou a discussão local tem sido a construção de um novo aeroporto na capital, o chefe da Anac ressaltou que, a priori, a intenção é ampliar e melhorar a estrutura do que já existe, mas também não descartou a possibilidade.

“Esses investimentos serão feitos no aeroporto atual de Teresina, o que não é um obstáculo para que, em paralelo, continuemos tocando o projeto de um futuro novo aeroporto na cidade. Mas a concessão trata do aeroporto atual, que entendemos ter bastante condições de expansão recebendo esses investimentos”, esclareceu Glanzmann.

A estimativa preliminar é que a concessionária vencedora do leilão invista cerca de R$ 300 milhões na atual estrutura do Aeroporto Senador Petrônio Portella.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia