Advogados escolhem hoje novo presidente da OAB-PI

Acontece neste sábado a Eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí (OAB-PI), que irá definir os representantes da Diretoria do Conselho Seccional, de Conselheiros Seccionais, de Conselheiros Federais, da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, das Diretorias das Subseções e Conselhos de Subseções para o próximo triênio 2019/2021.



Os advogados com domicílio eleitoral na capital devem escolher uma das três chapas registradas para o Conselho Seccional. A Chapa 1 é encabeçada por Lucas Villa, e tem como vice Naiara Moraes. A Chapa 2 é liderada por Carlos Henrique, tendo Daniela Freitas de vice-presidente. Já a Chapa 4 traz Celso Barros Neto, como candidato a presidente, e Aline Patricio para vice. A Chapa 3, que tinha como titular Geórgia Nunes, acompanhada de Leonardo Soares, seu vice, anunciou sua retirada da campanha na tarde de ontem.

Ao todo, mais de nove mil advogados irão às urnas, a maioria deles em Teresina, onde todas as 24 sessões eleitorais estarão instaladas na sede da OAB-PI. No interior do Estado, o pleito acontece em mais 13 municípios: Água Branca, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença.

Já os advogados de Água Branca, Bom Jesus, Barras, Campo Maior, Corrente, Oeiras, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença, devem votar primeiro para escolher a Diretoria da Subseção, seguido do voto para Conselho Seccional. Os advogados de Picos, Parnaíba, Floriano e Piripiri votam primeiro para eleger o Conselho da Subseção, seguido pelo voto do Conselho Seccional.

Estão aptos a votar os advogados e advogadas regularmente inscritos na OAB-PI, adimplentes com o pagamento das anuidades. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos nos quadros da OAB-PI, sob pena de multa, salvo ausência justificada por escrito até 26 de dezembro de 2018.

Biá BoakariBreno Cavalcante