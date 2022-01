Advogado Charlles Max é reconduzido por Bolsonaro para o cargo de juiz membro do TRE-PI

Conforme consta no Diário Oficial da União (DOU), publicado em 13 de janeiro de 2022, o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 84 da Constituição da Republica Federativa do Brasil , nomeou Dr. Charlles Max Pessoa Marques da Rocha para compor o Tribunal Regional Eleitoral do estado do Piauí (TRE-PI), no cargo de Juiz membro da Egrégia Corte Eleitoral, na categoria de jurista. A nomeação importará na recondução do jurista, para o próximo biênio (2022/2024), ao cargo que já ocupava.

A sessão solene de posse do Dr. Charlles ocorrerá sexta-feira(21), às 14 horas, quando do retorno das atividades judiciárias pela corte eleitoral do Piauí. A cerimônia será conduzida pelo presidente do TRE-PI, Desembargador José James Gomes Pereira.

Natural de Teresina-PI, foi o primeiro estagiário da Curadoria do Meio ambiente do Ministério Público do Piauí através de processo seletivo. Já formado, especializou-se em Direito Constitucional na primeira turma de 1997, capitaneada pela UFPI/OAB-PI, quando do início do debate pela implantação de pós-graduações no estado. Professor, por concurso, do curso de Direito da Universidade Estadual do Piauí, onde lecionou Filosofia do Direito.

É também um dos educadores que participaram da criação do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho, além de professor de Direito Administrativo Constitucional e Tributário do Centro de Ensino Unificado de Teresina (CEUT) e docente do Instituto Camilo Filho, introduzindo a disciplina Teoria da Constituição.

Além da sala de aula, outra paixão do Dr. Charlles são os embates de classe. Começou na Ordem mesmo antes da graduação. Nunca gostou de zona cinzenta daqueles que não se expõem, e que não conhecem vitória e nem derrota. Acredita que a felicidade está na luta. Com esta visão, Charlles Max participou da organização de vários eventos na OAB e atuou como integrante da Comissão de Estudos Constitucionais e Controle da Atividade Pública.

FOTO: Ascom OAB/PI

