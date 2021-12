Advogada Naiara Moraes se filia ao MDB para disputar vaga na Assembleia

A advogada Naiara Moraes se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro na manhã desta segunda (06). A jurista chega ao MDB para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí em 2022. Com ampla experiência no direito, Naiara é professora da Uespi e possui pós-doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. O MDB busca fortalecer o corpo de candidaturas femininas já que a reforma eleitoral obrigou os partidos a preencherem com, no mínimo, 30% dos candidatos do sexo feminino.



O Ato de filiação ocorreu na sede do MDB e contou com a presença de diversos líderes da sigla dentre eles o próprio presidente do partido, o senador Marcelo Castro, e o presidente da Assembleia, Themístocles Filho. Durante a solenidade a advogada confirmou a sua pré-candidatura a deputada estadual. Hoje o MDB encontra dificuldades para construir a sua chapa, tanto para estadual, quanto para federal. O partido tem poucos candidatos de captação de votos e concentra vários políticos com uma alta margem de votação. A redução dos partidos da coligação governista deve beneficiar o MDB trazendo ao partido vários candidatos.

Durante a solenidade Naiara agradeceu a recepção e destacou que está à disposição do partido e da sociedade. “A partir de hoje, nós temos uma casa. Eu me sinto bem recepcionada, porque é um espaço aberto, democrático, que incentiva a participação da mulher na política. Estou pronta pra trabalhar pela nossa população e no amadurecimento das políticas públicas”, declarou.

