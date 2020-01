Adriana Sousa diz que é soldada de Jair Bolsonaro

A médica piauiense Adriana Sousa, que atualmente ocupa a direção do Departamento de Saúde Digital da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, se reuniu na última quarta-feira (22) com o presidente Jair Bolsonaro. Durante a agenda, ela informou que além de tratar sobre questões inerentes a pasta, também conversou sobre política e mais especificamente dos rumos que terão o Aliança pelo Brasil.



“Ele pediu que a gente fortalecesse o engajamento para que o partido seja criado em tempo hábil para essas eleições. Me coloquei a disposição para contribuir com a sigla no Piauí. Sou representante de um movimento médico nacional e quero me mobilizar. Se entenderem que o meu nome pode assumir algo na sigla, sou soldada do presidente”, afirmou Adriana Sousa.

Sousa explicou ainda que mesmo sendo de um lado político antagônico ao governo do Piauí, tem conversado com o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto e com gestores municipais piauienses sobre formas de destravar recursos para o governo estadual e prefeituras. Ela avalia que é necessário uma maior aproximação e que sua pasta tem conseguido orientar gestores piauienses a encaminhar projetos, acompanhar andamento de propostas no Ministério da Saúde.

“Alguns gestores estão indo até a gente para sentar, discutir e vê como podemos minimizar problemas. Tenho uma reunião agendada com o ministro Mandetta, da Saúde, para tratar de assuntos do Piauí e temos como fazer muito para melhorar a assistência à saúde, mas tem que ser uma via de mão dupla. Independentemente de sigla partidária, temos o objetivo de tentar orientar e apoiar a saúde do Piauí no governo federal”, pontua ela.





João MagalhãesNatanael Souza