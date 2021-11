Adolescente é apreendido com moto roubada e arma de fabricação caseira no Planalto Ininga

Um adolescente que não teve a identidade revelada foi apreendido nesta segunda-feira (22) suspeito de cometer assaltos na região do Planalto Ininga, na Zona Leste de Teresina. Segundo aPolícia Militar, ele estava em uma motocicleta roubada e com uma arma de fabricação caseira.



De acordo com o cabo Brito, da Força Tática da PM, o jovem estava na companhia de outro rapaz que conseguiu fugir em sentindo ignorado. O policial explica que a prisão só foi possível porque a motocicleta estava sendo monitorada por uma central de rastreamento.

“O adolescente foi apreendido com a motocicleta com restrição de roubo e a arma de fabricação caseira. Ele estava cometendo assaltos na região. A moto foi monitorada por um central de rastreamento e a PM acompanhou e o prendeu no Planalto Ininga, na Zona Leste”, informou.

Ainda segundo o policial, o jovem, na companhia do comparsa, roubou a motocicleta usada em outros assaltos na Vila Firmino Filho, também na Zona Leste da capital, e desde então estava sendo monitorado.

O adolescente já tem passagens pela polícia. Ele e os materiais apreendidos foram levados à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

