Acidente deixa dois motoqueiros mortos na Avenida Duque de Caxias

Um acidente na madrugada deste domingo (23) deixou dois motoqueiros mortos na Avenida Duque de Caxias, no bairro Buenos Aires, na zona Norte de Teresina. As duas vítimas faleceram ainda no local da colisão antes mesmo da chegada de equipes de socorro.

O Portal O Dia apurou que os dois homens trafegavam pela avenida no momento que colidiram frontalmente. Na queda, um dos motoqueiros, que estava sem capacete, sofreu forte pancada na cabeça e perdeu muito sangue. Já o segundo envolvido foi arremessado metros à frente.

As vítimas foram identificadas como Francisco Wellison e Paulo Afonso Vieira, que era policial militar do estado do Maranhão e atuava na cidade de Caxias. A arma do PM ficou em meio aos destroços do acidente.

Um equipe do Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN) foi acionada e isolou o local para a realização das averiguações e identificar as causas do acidente.

