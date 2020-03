Abreu nega assédio à base de Firmino, mas admite vice ao SD

Pré-candidato à Prefeitura de Teresina, o secretário estadual de Segurança Pública, Fábio Abreu (PL), tem intensificado as conversas com outros partidos, sobretudo para composição da sua vice. Apesar de negar assédio, admite que este nome pode vir da base aliada do prefeito Firmino Filho (PSDB).

“Há possibilidades reais de ser da base do prefeito, mas naturalmente temos feito isso não como estratégia de estar minando a base da situação, mas de colocarmos um vice que venha a somar, independente de onde ele esteja”, argumentou o secretário.



O pré-candidato diz que não tenta minar a base dos adversários e busca bons nomes - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O mais cotado esse arranjo com o PL é o Solidariedade (SD), que deseja indicação do vice na chapa do PSDB mas devido à concorrência com outras siglas, como o Progressistas (PP), pode desembarcar da base de Firmino e ir para a oposição. Segundo Abreu, as negociações estão bastante avançadas neste sentido. “Existe essa possibilidade real”, reiterou.

Por fim, o pré-candidato afirmou que a definição deste arranjo passa não apenas pelo peso político na disputa das eleições municipais, mas também na capacidade de gestão caso consigam êxito no pleito. “Precisamos de um vice que tenha, efetivamente, disposição para administrar junto conosco, afinal de contas é função importante que não deve ser jamais relegada a segundo plano”, pontuou.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia