Abertura de crédito especial no orçamento é aprovada na CMT

Atendendo a um requerimento da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT), a Câmara de Vereadores da capital (CMT) autorizou, nesta quinta-feira (30), a abertura de crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$ 1,08 milhão. O montante será destinado para a Fundação Municipal de Saúde (FMS) e para a Secretaria Municipal de Concessões e Parcerias (Semcop).



A vereadora Graça Amorim, líder do prefeito na CMT, destacou a importância da liberação dos recursos, que irão beneficiar a recém-inaugurada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Satélite, zona Leste da cidade, que será contemplada com um total de R$ 400 mil, realocados do orçamento já previsto para a FMS.

“Ela foi recentemente inaugurada e logo após isso teve que receber parte dos serviços do hospital do Dirceu, que está em reforma. Parte dos seus serviços tiveram que ser removidos para a UPA do Satélite”, explicou a parlamentar.



Câmara Municipal de Teresina - Foto: Poliana Oliveira/O Dia

Já o líder da oposição no legislativo municipal, Edilberto Borges (PT), o Dudu, não poupou críticas a solicitação de crédito especial enviado à Casa prefeito Firmino Filho (PSDB). Isso porque a PMT destinará R$ 685 mil à Semcop elaborar um estudo para viabilidade para a construção de uma usina de energia fotovoltaica.

“Nós gastamos muito e mal. Porque não pegamos esses R$ 685 mil e destinamos, por exemplo, para a contratação de neurologista e de ortopedista, que estão faltando? Eu só posso dizer que a Prefeitura, mais uma vez, se utiliza do instrumento de remanejamento de verba, tirando de uma área essencial que é a saúde, e jogando de outra que ninguém sabe o que é”, disparou o petista.

No caso da Semcop, a suplementação se dará por meio da anulação parcial de dotações orçamentárias da Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) Centro/Norte.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia