A dois dias do prazo, intensifica troca-troca partidário para as eleições

O prazo para troca e filiação partidária chega ao fim neste sábado (7). Entre as principais novidades para estes últimos dias estão a filiação do suplente de deputado federal Silas Freire ao PRB amanhã (6) e da promotora aposentada Leida Diniz ao Partido dos Trabalhadores, em solenidade que vai ocorrer na noite de hoje (5). O PTRB também anunciou que vai receber as filiações do prefeito de Uruçuí, Wagner Coelho e do vereador de Teresina, Caio Bucar.

Ao O DIA, a promotora Leida Diniz informou que vai disputar em outubro, uma vaga na Câmara dos Deputados. Enquanto membro do Ministério Público, a promotora atuou em ações ligadas a crianças e adolescentes, direitos humanos e na fazenda pública. “Agora como qualquer outra pessoa posso me filiar e o PT tem em sua essência a luta pelos mais pobres, uma bandeira que engloba a defesa dos mais humildes e eu antes de ser promotora, sempre militava na defesa dos mais simples, então estou voltando as minhas origens”, disse Leida Diniz, acrescentando que atualmente o Brasil sofre as consequências de um golpe judicial-legislativo-midiático. A filiação da ex-promotora ao PT ocorre às 18h na sede estadual do partido.



Promotora Leida Diniz irá se filiar hoje ao PT e deverá disputar uma das vagas na Câmara Federal (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Já o suplente de deputado federal Silas Freire troca de partido mais uma vez. Eleito para primeira suplência em 2014 pelo PR, ele deixou o partido para ingressar no Podemos e agora confirmou filiação no PRB. Na nova sigla, ele terá mais estrutura de campanha. O PRB investia numa filiação competitiva para Câmara para atingir a clausula de barreira, e após a desistência de Rodrigo Martins de filiar-se ao PRB, Silas Freire aceitou o convite. A filiação ocorre amanhã (6).

O PRTB, comandado no Piauí pelo deputado estadual Fernando Monteiro, também realiza amanhã (6) um ato de filiações de lideranças políticas para as eleições deste ano. Além do prefeito de Uruçuí e do vereador Caio Bucar, a sigla recebe a filiação da exsecretária de educação do governo Mão Santa, Altair Sousa Marinha, ex- prefeito de Francisco Santos, Edson Carvalho, do suplente de deputado estadual, José Luís da Costa Filho e o Pastor Rinaldo José da Silva.

João Magalhães - Jornal O Dia