Com o pé no Republicanos, Flávio evita pitacos sobre eleições

Com filiação ao Republicanos (PRB) encaminhada, o deputado federal Flávio Nogueira evita comentários a respeito das articulações da sigla para as eleições municipais deste ano, pelo menos até uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto a sua situação no PDT.



“Não posso dizer o que será do Republicanos e muito menos do PDT, não tenho ainda domínio de uma situação partidária para estar opinando sobre candidatura própria em Teresina”, disse o parlamentar, cotado para assumir o diretório estadual do PRB tão logo oficialize sua mudança partidária.

Apesar disso, Nogueira já exerce influência política no Republicanos, onde seu grupo político encontra-se abrigado neste momento. “As pessoas que me acompanham há muito tempo foram para o Republicanos, porque eles precisam se organizar para as eleições municipais deste ano (...) então meus correligionários foram pro Republicanos e estão esperando por mim”, pontuou.

Por indicação de Flávio Nogueira, o advogado Victor Coelho Cavalcante assumiu recentemente o lugar do deputado Gessivaldo Isaías no comando do diretório do Republicanos no Piauí, durante solenidade em Brasília e avalizada pelo presidente nacional da sigla.





João MagalhãesBreno Cavalcante