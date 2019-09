45 mil pessoas vão às urnas no Piauí em eleição interna do PT

O Partido dos Trabalhadores realiza no próximo dia 8 de setembro, eleição em 210 cidades do Piauí para escolha dos presidentes dos diretórios municipais e dos delegados que definirão o novo presidente estadual. Cerca de 45 mil dos 47 mil filiados do partido no Estado estão aptos a votar.

“Na definição dos delegados, já fica-se sabendo quem será o novo líder, que é indicado pela chapa que conseguir o maior número de delegados”, explica o coordenador da eleição interna do PT, João Pereira, que também é secretário estadual de Organização do partido no Estado



Foto: O Dia

Os concorrentes no Piauí são o vereador de Teresina Dudu, da corrente Democracia Socialista, e o deputado federal e atual presidente do partido, Assis Carvalho, da corrente Unidade na Luta. O vencedor terá seu nome homologado durante o congresso estadual do partido, que acontece nos dias 19 e 20 outubro.

Em Teresina, 11 mil filiados vão escolher entre os candidatos ex-vereador Paixão, da corrente Avante, e o deputado estadual Cícero Magalhães, da corrente Articulação de Esquerda, para a presidência do diretório municipal.

Após a eleição do dia 8 de setembro e o congresso estadual em outubro, os dirigentes de todas 27 unidades da Federação vão escolher o novo presidente nacional do partido, durante o 7º Congresso Nacional do PT, que ocorre entre os dias 22 e 24 de novembro, em São Paulo.

Natanael Souza - Jornal O Dia