13 estados têm protesto pró-Lula; mulher é baleada na Paraíba

Manifestantes contrários à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazem protestos pelo país nesta sexta-feira (6), data que o juiz Sérgio Moro deu como prazo para que Lula se entregue, até as 17h, na sede da Polícia Federal em Curitiba.

Na Paraíba, uma mulher foi baleada na perna em um dos bloqueios realizados na BR-101. Os atos pró-Lula ocorrem em ao menos 13 estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.

Sérgio Moro expediu a ordem de prisão contra Lula após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) ter encaminhado ao juiz um ofício autorizando o início da execução da pena do ex-presidente no caso do triplex em Guarujá (SP). O tribunal de segunda instância condenou Lula a 12 anos e um mês de prisão, com início da pena em regime fechado.



Na noite desta quinta-feira (5), a defesa do petista entrou com um novo pedido de habeas corpus para evitar a prisão. Porém, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido, segundo os advogados de Lula. A assessoria do STJ, no entanto, nega que tribunal tenha emitido decisão sobre habeas corpus de Lula.

Desde a noite de quinta-feira, Lula está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Paulo, onde manifestantes também estão concentrados em apoio ao ex-presidente. Segundo policiais militares, cerca de 1 mil pessoas estão no local.

Militantes dão apoio a Lula em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo (SP). (Foto: Reprodução/TV Globo)

Veja a situação nos estados:

Alagoas

Manifestantes bloqueiam trechos da BR-101 e da BR-316, em Alagoas, desde as 11h. A organização do movimento não sabe precisar o número de participantes nos atos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que são cerca de 200 manifestantes em cada rodovia.

Bahia

Grupos contrários à prisão fazem protestos no interior do estado, fechando rodovias, e também na região dos Barris em Salvador, bloqueando ruas. Na capital baiana, o protesto começou por volta das 11h. Agricultores familiares fecharam o entroncamento da cidade de Lamarão, perto do município de Serrinha, na BR-116, no início da manhã. Tntegrantes do MST protestam em dois trechos da BR-101 e da BR-235.

Espírito Santo

O MST interditou um trecho da BR-101 no município de Pedro Canário, Norte do estado. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) tentam negociar com os manifestantes para liberação da rodovia. A via foi liberada por volta das 12h.

Mato Grosso

Manifestantes bloquearam trecho da BR-364, em Jaciara, a 142 km de Cuiabá, nesta sexta. A pista foi interditada às 8h14 e liberada após cerca de 1 hora. Segundo a concecionária que administra a rodovia, participaram do ato 300 pessoas.

Mato Grosso do Sul

Trechos de duas rodovias no estado estão interditados nesta sexta-feira (6) por integrantes do MST. De acordo com o movimento, os atos são contra a ordem de prisão de Lula. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bloqueios ocorrem no trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti, na BR-262, e no distrito de Casa Verde, na BR-267, em Nova Andradina.

Minas Gerais

Integrantes do MST) bloquearam a Rodovia Fernão Dias, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles fecharam a pista sentido Belo Horizonte e colocaram fogo em galhos secos. Há congestionamento entre os kms 508 e 506. Segundo a organização, 400 participam do ato. A PRF não divulgou o número de manifestantes.

Pará

Integrantes do MST interditaram o quilômetro 50 da rodovia BR-155, no sudeste do Pará, pela manhã. Nem a organização do movimento e nem a Polícia Rodoviária Federal informaram quantas pessoas participaram da manifestação. Segundo a PRF, o protesto começou por volta de 7h e terminou às 11h20. O congestionamento chegou a sete quilômetros de extensão.

Paraíba

Manifestantes fizeram dois pontos de bloqueio nas rodovias BR-230 e BR-101 no início da manhã. Nem os organizadores nem a polícia informou estimativa de pessoas nos atos. Uma manifestante de 35 anos foi baleada em um dos bloqueios na BR-101.

Paraná

Movimento Sem Terra bloqueou três rodovias no estado nesta sexta. Na PR-473 – entre Quedas do Iguaçu, no oeste, e São Jorge D'Oeste, na região sudoeste –, o bloqueio começou por volta das 5h. Outra interdição ocorreu no km 407 da PR-158, entre Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu, na região central do estado. Na região norte, há um bloqueio na PR-170, em Porecatu

Pernambuco

Manifestantes interditam trechos da BR-101 em Goiana, no Grande Recife, e em Escada, na Mata Sul de Pernambuco, além da BR-428, no Sertão do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 50 pessoas estavam no entorno da BR-101, em Escada, e 100 em Goiana. Os organizadores não informaram número de pessoas que participaram do ato.

Rio Grande do Norte

Grupo queimou pneus e deixou o trânsito interditado na BR-101 no sentido Parnamirim-Natal pela manhã. O Corpo de Bombeiro foi acionado e apagou o fogo. Por volta das 6h20 o trânsito foi liberado.

São Paulo

Integrantes do MST bloquearam uma das vias do quilômetro 151 da Rodovia BR-153 em Promissão (SP) por volta das 12h. A organização diz que 100 pessoas participam do ato; já a Polícia Rodoviária Federal está a caminho do local e, até o momento, não tem informações sobre o número de manifestantes.

Sergipe

Grupo realiza desde o início da manhã um bloqueio em um trecho da rodovia estadual SE-270, na cidade de Itaporanga d'Ajuda. Segundo os manifestantes, cerca de 100 famílias bloqueiam desde as 4h30. A polícia não divulgou a quantidade de pessoas no ato.

