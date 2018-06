1200 servidores municipais não fizeram recadastramento

Segundo o Instituto de Pre­videncia do Municipio de Te­resina (IPMT), cerca de 1.205 pessoas deixaram de efetuar o recadastramento previdenciá­rio, encerrado na última sexta-feira (15). Ao todo, mais de 19 mil servidores ativos, aposenta­dos, pensionistas e empregados públicos aos postos de atendi­mento para atualizar seus dados cadastrais.

O presidente do IPMT, Paulo Dantas, explicou que o proce­dimento atende às exigências impostas pela normatização in­fraconstitucional de 2004, que determina a realização de atuali­zações de informações pessoais dos servidores e beneficiários dos institutos de previdência brasileiros a cada cinco anos.



Presidente do IPMT, Paulo Ivan avalia censo como positivo, uma vez que atingiu 94% dos servidores (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Para Paulo Dantas o saldo do procedimento é satisfatório, já que, mesmo com o grande nú­mero de ausentes, mais de 19 mil servidores atualizaram seu cadastro junto ao IPMT. “En­cerramos o censo com números positivos, 94% dos beneficiários compareceram para o recadas­tramento”, disse.

Os servidores municipais ou beneficiários que deixaram de atualizar seus dados têm até amanhã (20) para comparecer ao auditório do IPMT para re­gularizar sua situação e evitar que o pagamento do seu bene­fício seja suspenso.

