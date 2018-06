10 cidades do Piauí têm mais eleitores que habitantes

Um estudo da Confedera­ção Nacional dos Municípios (CNM), ao relacionar o nú­mero de eleitores de 2018 à estimativa populacional mais recente do Instituto Brasilei­ro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que em 10 municípios piauienses há mais eleitores que habitantes este ano.

No ranking elaborado pela CNM dos dez municípios com mais eleitores que popu­lação no Nordeste, duas ci­dades piauienses se destacam na lista. Nazária tem 10.168 eleitores, mas possui apenas 8.425 habitantes, portanto, 1.743 votantes a mais do que a população residente; e Novo Santo Antônio tem 3.786 elei­tores e 2.940 habitantes, 846 votantes a mais.

A explicação do TSE para as diferenças está nas defini­ções de domicílio civil, que é a residência permanente, e do­micílio eleitoral. Este abrange a localidade na qual o eleitor comprova residência acresci­da de envolvimentos afetivos, familiares e sociais. Dessa for­ma, é possível o cidadão morar em uma cidade e votar em ou­tra, sem que seja configurado como fraude.

O Piauí configura o tercei­ro lugar entre os estados do nordeste que apresentou mais cidades com número de elei­tores superior aos habitantes, ficando atrás do Rio Grande do Norte, que possui 16 mu­nicípios com diferenças entre eleitores e a população resi­dente, e Paraíba, com 12 cida­des.

Menor eleitorado do Nordeste

Com um total de 2.327.725 eleitores, o Piauí apresenta também os municípios com os menores eleitorados do Nordeste. Miguel Leão é a cidade com o menor número de votantes (1.284) em 2018, o que representa apenas 0,003% do eleitorado nordestino.

Além de Miguel Leão, as cidades de Santo Antônio dos Milagres e Porto Alegre do Piauí também no ranking dos municípios com os dez menores eleitorados na Região Nordeste, com 1.664 (0,004%) e 1.781 (0,005%) eleitores, respectivamente.

Ithyara Borges - Jornal O Dia