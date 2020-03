“Vejo com preocupação”, diz Fábio Abreu sobre declarações de Firmino

Pré-candidato ao Palácio da Cidade, o secretário de Segurança Pública do Piauí, Fábio Abreu (PL), reagiu às recentes declarações do prefeito Firmino Firmino (PSDB) sobre as candidaturas de oposição a administração tucana, segundo ele, orquestradas pelo governador Wellington Dias (PT).



Fábio Abreu (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Segundo ele, o comportamento do gestor da capital piauiense não é uma novidade e que, além de nivelar por baixo o debate público, está relacionado ao risco de não conseguir a eleição do seu sucessor. “Acho que está se sentindo ameaçado e praticamente encurralado. Assim, a única solução que eles estão vendo é contra argumentar através de ataques, então vejo com preocupação”, disse.

Vice

Sem dar mais detalhes sobre prováveis acertos, Abreu também mostrou otimismo em relação ao grupo que tem se formado em torno da sua pré-candidatura e das conversas com outros partidos pela formação de uma aliança, sobretudo para composição da sua chapa.

“Em breve daremos mais sinais desse trabalho de bastidores que estamos fazendo com muita tranquilidade. Estamos formando um grupo enxuto e coeso, que realmente venha com propostas para somar (...) estamos praticamente com esse bloco ideal fechado. estamos bem tranquilo e bem a vontade para fazer essas composições, já praticamente amarradas”, revelou o capitão.

Breno Cavalcante