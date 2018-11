“Várias siglas contribuíram”, lembra Limma sobre reivindicação de cargos

O deputado Francisco Limma, líder do governo na Assembleia, comentou as declarações do deputado Georgiano sobre a intenção do PSD em indicar um nome para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que antes era comandada pelo próprio parlamentar. Segundo o petista, todos os partidos da base têm o direito a cargos, as quem decide sua equipe é o governador. “É natural todos os partidos querem espaço, uns querendo preservar os que têm e outros querendo novos espaços. Então acho que isso é um direito que cada partido tem. O governador vai receber as solicitações para algumas áreas estratégicas e, dentro daquilo que ele preconiza no programa de governo, vai tomar a decisão a quem contemplar”, disse Limma.



deputado estadual Francisco Limma (PT), líder do Governo na Assembleia Legislativa. Foto: Reprodução/Alepi

Para o deputado, a alegação do PSD de que contribuiu para o projeto de reeleição de Wellington Dias (PT) esbarra no argumento de todas as outras siglas. “Vários partidos contribuíram com a eleição do governador e tem conseguido administrar todos esses conflitos de interesse, pensando sempre na coalizão, mas, principalmente, na governança e naquilo que ele aprovou quando foi reeleito”, pontuou.

Wellington Dias (PT) já confirmou que fará uma reforma administrativa, mas não citou nomes e disse que ainda não há prazo para as alterações no governo. A previsão é que o anúncio seja feito até o próximo mês, visto a mudança no Governo Federal que começará em janeiro de 2019. “O governador tem conversado muito pouco sobre isso. Na verdade esse momento a preocupação dele é com o fechamento das contas do Estado, fazer recursos para poder suprir o déficit que está sendo gerado, sobretudo pela previdência. Mas na hora oportuna ele vai chamar os partidos para tratar dessa questão”, concluiu o líder do governo.

Ithyara Borges