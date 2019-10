“Vamos ter candidaturas próprias nas capitais”, diz Gleisi Hoffman no PI

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou, durante sua passagem pelo Piauí, que a sigla deve ter candidatura própria em todas as capitais na eleição do próximo ano. Segundo ela, a orientação do diretório nacional já foi repassada a todos os dirigentes regionais do PT.

“Vamos ter candidatura própria na maioria dos municípios, principalmente nas capitais. Temos uma eleição de dois turnos. É importante o partido apresentar os seus nomes, apresentar o seu programa, e, só no segundo turno, seguir para a composição. Claro que vão ter lugares que você tem, dentro dos seus aliados, nomes com mais expressão, esses casos vamos ter que avaliar, mas estamos muito animados para lançar nomes em todas as capitais”, disse Gleisi.

Nesta sexta-feira, a presidente nacional do PT participou do Congresso Estadual do PT, que reconduziu o deputado federal Assis Carvalho à presidência da sigla no estado. Um das pautas discutidas no encontro foi a escolha do candidato que irá representar o PT em nas eleições do próximo ano em Teresina. Atualmente, pelo menos três nomes estão na disputa: Fábio Novo, Franzé Silva, e Júnior do MP3.

Natanael Souza, do Jornal O Dia