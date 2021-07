“Vamos seguir juntos”, diz W. Dias sobre deputados do PP que continuam no governo

Apesar do Progressistas (PP) ter desembarcado da sua base de partidos aliados, o governador Wellington Dias (PT) acredita que os deputados progressistas que permanecem com cargos no primeiro escalão da gestão estadual não irão seguir o mesmo caminho da direção partidária e estarão ao seu lado nas eleições de 2022.



Margarete Coelho e Wellington Dias, nas convenções de 2014 (Foto: Marcela Pacheco/Arquivo/ODIA)

Questionado nesta segunda-feira (14) se cobraria uma posição destes parlamentares sobre este impasse, o petista cravou a permanência e união para o próximo ano. “Já temos um posicionamento. Os que permanecem estão contribuindo, ajudando, acompanhando e assumindo posição como governo. Vamos seguir juntos”, enfatizou.

Além dos deputados estaduais Hélio Isaías (PP) e Wilson Brandão (PP), que ocupam, respectivamente, as secretarias de Transportes (Setrans); e de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis (Seminper), a irmã da deputada federal Margarete Coelho (PP), Sadia Castro (PP), é titular da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar-PI).

