“Vamos fazer uma peneira”, diz Nerinho sobre PTB

Apesar de avaliar positivamente o andamento da reestruturação do PTB, o deputado estadual Nerinho (PTB) prega cautela. Segundo ele, os diálogos com lideranças representam apenas a primeira fase do processo, que deve ser bem mais criterioso, inclusive com a realização de uma espécie de ‘peneira’.

“Tem que ter muita conversa, muito diálogo. É preciso saber quem realmente se identifica com o PTB. Não adianta só trazer lideranças que não comungam com o mesmo pensamento do partido, e com o mesmo sentimento. Vamos fazer uma espécie de peneira, para que só fiquem no PTB aquelas pessoas que realmente se identificam com o PTB”, anunciou.



O deputado defende um processo de reestruturação bem apurado da sigla no Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Sobre a nova fase do partido, que voltou a ser comandado pelo ex-senador João Vicente Claudino no último mês de abril, Nerinho também faz um balanço positivo. Para o deputado, são grandes as chances da sigla voltar a exercer o protagonismo no cenário político local.

“Estamos começando agora. A ideia é fazer uma boa base nos legislativos municipais, para que o PTB chegue em 2022 bem estruturado politicamente”, destacou.

Natanael Souza - Jornal O Dia