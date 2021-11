“Teresina tem como prefeito um meme ambulante”, diz Washington Bonfim em filiação

A filiação do ex-secretário de Planejamento de Teresina, Washington Bonfim, ao Cidadania, nesta segunda-feira (29), foi marcada por críticas ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB). Ele citou os vídeos de cunho cômico que viralizam constantemente nas redes sociais com Dr. Pessoa como protagonista para se referir ao prefeito como um meme ambulante.

Leia também: Wellington reúne secretariado para fazer balanço de 2021 e projetar ano eleitoral de 2022

“Vocês não estão diante de uma terceira via, mas da única certeza que se apresentou até agora de que é possível mudar de verdade. E mudar para melhor, diferente do que aconteceu em Teresina, que tem como prefeito um meme ambulante, incapaz de cumprir promessas e vencer os desafios de nossa capital”, disse.

Foto: Divulgação

Secretário nas administrações do ex-prefeito Firmino Filho, Washington Bonfim realizou o discurso em defesa do legado do PSDB para uma plateia repleta de assessores e secretários que tiveram atuação nas gestões tucanas na Capital, como Fernando Said e Francisco Canindé, e do atual presidente do PSDB, Luciano Nunes.

Washington Bonfim criticou também a pretensa candidatura ao governo do estado de Rafael Fonteles, mas reservou artilharia contra a oposição liderada pelo Progressista, que trabalha a definição do nome que disputará o Palácio de Karnak na eleição do próximo ano.

“Temos um candidato à sucessão que é do mesmo partido do governador e a outra força, que se diz oposição, foi responsável por eleger o que vivemos desde 2014 e ainda ocupa cargos no mesmo governo que afirma combater. Não parece ser diferente em quase nada. É uma oposição fake”, afirmou.

Na solenidade, Washington Bonfim reforçou o entusiasmo para disputar o governo do estado e apresentou a plataforma digital construiropiauicomvc.com.br, que será utilizada para receber sugestões e, ao final, a construção do plano de governo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no