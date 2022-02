“Teresina está precisando de uma boa administração”, diz deputado Firmino Paulo

O deputado Firmino Paulo (Progressistas) comentou a recente crise administrativa enfrentada pelo Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. O parlamentar cobrou uma evolução na qualidade da gestão da capital e afirmou que espera uma boa administração em 2022. O grupo político do deputado indica o superintendente da SDU Centro, Roncalli Filho, e assim como as outras pastas tem enfrentado dificuldades em meio às denúncias de corrupção e os problemas administrativos que atingem a gestão de Dr. Pessoa.



Firmino, que está de saída para o Partido dos Trabalhadores, analisou a recente crise entre Dr. Pessoa e o PT. O deputado cobrou a união de forças para enfrentar os problemas deste ano. “Temos que juntar forças, Teresina está precisando de que nós tenhamos neste ano uma boa administração e temos que juntar forças. Nossa definição é unir e colocar Teresina no caminho certo de uma boa administração principalmente beneficiando a população Teresinense”, afirmou.

O deputado ainda revelou um acordo com o governador Wellington Dias para se filiar ao PT e salientou que ficará no posto que foi eleito para ocupar. “Já comunicamos o partido que iremos sair, iremos trilhar junto com o governador Wellington Dias, lugar que nós fomos eleitos para ficar aqui, continuamos no mesmo lugar que o povo nos colocou. Temos uma conversa bem alinhada com o governador Wellington Dias e o partido dos trabalhadores, tudo indica que seja no PT, em Março, na janela partidária”, finalizou o deputado.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no