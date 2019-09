“Tenho serviço prestado por Teresina”, diz Fábio Novo sobre candidatura

O deputado estadual Fábio Novo (PT) reafirmou que o seu nome está à disposição do Partido dos Trabalhadores para uma eventual candidatura a Prefeitura de Teresina em 2020. Apesar de recentes, o parlamentar avalia como legítimas as manifestações de lideranças da sigla em defesa do seu nome e diz que tem serviços prestados pela capital, o que o credencia para uma disputa majoritária.



“Não podemos esquecer o trabalhado do deputado Fabio Novo em Teresina. Eu tenho uma folha de serviços prestados por Teresina. O vereador Dudu me deu o titulo de cidadão teresinense, por todo o trabalho que eu fiz aqui. Então, eu tenho uma história e essa história é forte, porque na última eleição Teresina foi o maior colégio eleitoral que eu tive”, destacou.

Fábio Novo (PT) reafirmou que o seu nome está à disposição do Partido dos Trabalhadores(Foto:Elias Fontenele/O Dia)







O ‘lançamento’ do nome de Fábio Novo foi alvo de críticas entre membros do PT, principalmente do novo diretório municipal, presidido por Cícero Magalhães. Por conto do impasse, Novo se reuniu nos últimos dias com outros dois dos pré-candidatos da sigla, o vereador Dudu e o deputado estadual Franzé Silva. O objetivo do encontro foi estreitar o canal de diálogos sobre a articulação do PT para 2020.

“Pra você ser candidato pelo PT, precisa ser filiado ao PT. Sou filiado, fui vice prefeito pelo PT, sou deputado pelo PT, fui presidente estadual do PT. Então, qualquer pessoa que é filiado ao PT pode sugerir um nome. Quero deixar claro que isso é um processo de discussão que acontece dentro do partido, que passa pela instancia municipal”, pontuou Novo.