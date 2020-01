“Sou apenas missionária”, diz suposta líder de invasão na Zona Leste

Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, Elita Ferreira de Souza, apontada como líder da invasão de uma área no loteamento Mirante dos Morros, zona leste da capital, negou categoricamente que esteja à frente do grupo. Ela afirma que atua apenas como voluntária, auxiliando as cerca de 100 famílias que vivem no local, através de trabalhos comunitários e religiosos.

“Eu sou apenas uma missionária. Eu fazia vigílias a noite lá, fazendo orações e ganhando eles para Jesus. Faço um trabalho de levar a palavra de Deus para os dependentes químicos, tem vários vídeos que compravam isso. Sou apenas uma missionária fazendo a obra, como outros pastores vão lá orar, apaziguar e levar uma palavra”, relatou.



“Sou apenas missionária”, diz mulher líder de invasão na Zona Leste. (Foto: Reprodução)

Ainda de acordo com Elita, antes da chegada das famílias, o terreno ocupado era completamente tomado pelo lixo e por um matagal. Ela afirma que somente após a limpeza e recuperação do espaço os supostos proprietários apareceram para requerer a posse do imóvel.

Apesar de negar que está à frente da invasão, Elita Ferreira confirma que as famílias que ocupam os lotes passaram por um cadastramento e contribuíram com taxas em dinheiro, segundo ela, para a contratação de uma retroescavadeira para realizar a limpeza do terreno e retirada do matagal.

“São pessoas de bem que estão lá procurando um pedaço de terra”, ressaltou. Sobre as acusações de estelionato e o pedido de prisão preventiva que consta na ‘Notícia Crime’ protocolada junto à Polícia Civil, Elita Ferreira diz ter tranquilidade. Ela afirma que já procurou um advogado para auxilia-la. “Essa investigação é até boa porque vai mostrar a verdade”, pontua.

Natanael Souza