“Somos os mais fiéis”, diz Júlio Cesar ao defender PSD na chapa governista

A fidelidade do PSD à gestão do governador Wellington Dias (PT) é o principal motivo para o partido indicar o vice-governador na chapa governista ao Palácio de Karnak nas eleições de 2022. Esse argumento foi usado pelo presidente estadual do PSD, deputado federal Júlio César, durante entrevista nesta sexta-feira (25) ao O Dia News, da O Dia Tv.

“Defendemos a participação na chapa majoritária do governo pela importância que nós temos, mas acima de tudo pela fidelidade daqueles que integram o nosso partido”, afirmou. Júlio Cesar pontua ainda que o PSD é o partido mais cresceu nos últimos anos ao eleger um grande número de prefeitos na eleição municipal do ano passado.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Nós representamos na base do governo o maior partido, fizemos o maior número de prefeitos, o partido que seus aliados são os mais leais, que têm maior fidelidade ao partido. O deputado Georgiano (Neto) é o deputado mais votado da história do Piauí. O partido tem apenas 10 anos de existência e cresceu muito pela credibilidade e pela confiança que nós transmitimos para os nossos aliados”, reforçou.

O PSD disputa internamente com o MDB o direito de indicar o vice na chapa majoritária governista que deverá ter o atual secretário de Finanças e coordenador do Pró-Piauí, Rafael Fonteles, como candidato ao governo. O PSD tem o deputado Júlio César como o principal nome, enquanto o MDB trabalha a indicação do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Themístocles Filho.

