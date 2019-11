“Somente Lula tem a força para frear o fascismo”, diz Assis Carvalho

O deputado federal Assis Carvalho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, fez um balanço do Congresso Nacional da sigla, realizado no último final de semana, em São Paulo. O parlamentar avaliou positivamente a recondução da deputada federal Gleisi Hoffman à presidência do diretório nacional e confirmou que durante o encontro ficou acertado que o ex-presidente Lula cumprirá agenda em todo o Brasil, a partir do início de 2020.

Ainda de acordo com Assis Carvalho, entre as diretrizes apresentadas durante o encontro está o combate ao ‘fascismo’, que segundo ele tem se instalado no país nos últimos anos. Na avaliação dele, a presença de Lula nas ruas vai ajudar o partido nesse sentido.



“O Lula hoje é respeitado até mesmo por aqueles que não gostam da sua linha política, e é quem imprime medo ao fascismo. Somente Lula tem a força suficiente para frear o fascismo que vem matando tantos inocentes, tirando o sonho das crianças, sufocando os negros, arrebentando com as políticas das minorias. O Lula é uma figura rara. Acho que só nasce um homem igual a ele a cada mil anos”, disse Assis Carvalho.

A expectativa é que o ex-presidente venha ao Piauí na primeira quinzena de dezembro ou no início de janeiro. “Ficará a cargo dele decidir a agenda, que ainda não está fechada. Acredito que ainda esta semana ele vai nos dar uma posição”, destacou o presidente estadual do PT.

Natanael Souza, do Jornal O Dia