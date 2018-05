O presidente do Solida­riedade, o deputado Dr. Pes­soa, declarou que o partido não decidiu sobre quem vai apoiar na disputa pelo gover­no do Piauí. O parlamentar já havia anunciado que seria pré-candidato ao senado na chapa encabeçada por Elma­no Férrer (Podemos). No norte do Estado, o prefeito Mão Santa trabalha pela can­didatura de Luciano Nunes (PSDB) e pode indicar o nome do vice-governador da chapa.

Nesta sexta-feira (25), o dirigente da sigla afirmou que o Solidariedade ainda vai discutir sobre o assunto para chegar ao consenso. Segundo o deputado Dr. Pessoa, por enquanto, as pré-candidatu­ras majoritárias confirmadas no partido é a dele, para o Senado Federal, e a de Aldo Rebelo, para a Presidência da República.

“Nós não temos ainda candidato a governador do Estado. Eu vou ser futuris­ta se eu der essa resposta, e eu não sou futurista. Por enquanto nós escolhemos a presidência da Repúbli­ca, que é o Aldo Rebelo. Esse, sim, tem o desejo de fazer diferente. Mas em re­lação ao governo do Estado eu ainda não conheço com quem nós vamos marchar”, disse Dr. Pessoa.



O partido não tem acordo com nenhum pré-candidato ao governo (Foto: Foto: Jailson Soares/O Dia)



Durante visita a Teresina, o presidenciável Aldo Rebelo foi questionado se a divisão poderia prejudicar seu pa­lanque no Estado. “Isso não chega nem a ser uma divisão, chega naturalmente, como em qualquer agrupamento humano, opiniões diferentes sobre coisas secundárias e pontuais, que muitas vezes são exacerbadas pelos inte­resses políticos existentes”, respondeu.

Ao O DIA, o senador El­mano Férrer afirmou que desconhece a informação da indefinição do Solidariedade e disse, inclusive, que na úl­tima quinta-feira (24) ofere­ceu um jantar em seu aparta­mento para Dr. Pessoa, Aldo Rebelo, Jorge Lopes, que é candidato a deputado fede­ral, e outros dois assessores do presidenciável. A reporta­gem também tentou contato com o deputado Luciano Nu­nes, mas não obtivemos res­posta até o fechamento desta matéria.

Ithyara Borges - Jornal O Dia