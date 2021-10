“Só terá disputa se o cão sair da garrafa”, diz Themístocles sobre eleição da mesa

“Paz e amor só terá disputa se o cão sair da garrafa”, afirmação é do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho. O líder do legislativo revelou que espera que o consenso seja mantido e o petista Franzé Silva assuma a vice-presidência da casa. Na história recente da Assembleia os acordos e os consensos não têm sido cumpridos, na eleição para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, um acordo entre Zé Santana (MDB) e Wilson Brandão (Progressistas) teria sido quebrado, o que causou indignação em alguns parlamentares.



Themístocles explicou que três cadeiras da mesa diretora serão renovadas na eleição que ocorrerá na próxima quarta (27), e esclareceu que Franzé e Lucy Silveira já estariam acordados para ocupar as respectivas vagas de primeiro vice-presidente e terceiro secretário, a dúvida agora é sobre quem ocupará a quarta secretaria.

“Paz e amor só terá disputa se o cão sair da garrafa. A deputada Flora todo mundo sabe foi para o TCE e o deputado Franzé renunciou a terceira secretaria para disputa a vaga de primeiro vice-presidente. O deputado Bessah renunciou e esses três cargos serão renovados na mesa diretora”, finalizou Themístocles Filho.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!