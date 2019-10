“Só não é candidato se morrer”, diz Themistocles sobre Dr. Pessoa

Ao defender a pré-candidatura de Dr. Pessoa à Prefeitura de Teresina pelo MDB, o presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho, afirmou que o médico só não será o candidato da sigla “se morrer”. As declarações foram dadas como resposta aos questionamentos sobre a possibilidade de outros emedebistas pleitearem o espaço na disputa majoritária do próximo ano na capital.



“Aqui o candidato é o Dr. Pessoa. O Dr. Pessoa só não é candidato se ele morrer, mas se ele não morrer, é candidato. Toda pesquisa que eu faço ele tem 45 pontos, toda pesquisa está disparado. Então, como é que ele não pode ser candidato?”, questionou.



Foto: Arquivo O Dia

Themistocles também voltou a negar que haja a possibilidade de interferências das direções nacional e estadual do MDB na condução do processo eleitoral em Teresina no próximo ano. “Diretório nacional não tem nada a ver, diretório estadual não tem nada a ver”, garantiu.

Natanael Souza, do Jornal O Dia