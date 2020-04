“Renúncia ou impeachment”, avalia Dias sobre situação de Bolsonaro

Ao comentar o impasse gerado após a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o governador Wellington Dias (PT) afirmou o presidente da República Jair Bolsonaro não tem mais condições de liderar o país. Para Dias, a saída de Bolsonaro do comando do Executivo é a única alternativa para evitar uma crise institucional de grande porte no país.

“A situação do Brasil é grave e o presidente Bolsonaro perdeu a condição de liderar esse processo. Há crimes e investigação no Congresso Nacional e no Supremo e, agora, ou é a renúncia ou é o impeachment, seja pelo parlamento ou pelo o STF. Acredito que o Brasil tem que ser colocado em primeiro lugar”, disse o governador.



“Renúncia ou impeachment”, avalia Wellington Dias sobre situação de Bolsonaro. Foto: Assis Fernandes



A manifestação de Wellington Dias também é endossada por falas de outros governadores da região nordeste, como o do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), e do Ceará, Camilo Santana (PT).

A vice- governadora do Piauí, Regina Sousa(PT), também comentou as recentes polêmicas envolvendo a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. “Tem crime de responsabilidade explícito, de Bolsonaro, nessa fala do Moro. Agora é que eu quero ver”, disse Regina, em uma rede social.

Natanael Souza