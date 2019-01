“Quer mídia fácil”, diz Firmino sobre proposta de revogar aumento passagem

O prefeito Firmino Filho (PSDB) subiu o tom ao comentar a proposta apresentada pelo vereador Dudu (PT), que pretende, através de um decreto legislativo, revogar p aumento do valor da tarifa no transporte público da capital. Firmino definiu o posicionamento do vereador como “midiático”.



“Eu acho que ele tem que procurar uma forma mais criativa de aparecer na imprensa. Isso é claramente uma ilegalidade, ele só quer mídia fácil. Eu acho que deveria ter mais seriedade por parte desse vereador”, afirmou Firmino.

O superintendente da Strans, Carlos Daniel, também comentou a proposta do vereador Dudu (PT). De acordo com ele, as chances de revisão do valor da tarifa, fixado em R$ 3,85 pelo prefeito, são muito pequenas. Ele ressalta que valor sancionado pelo prefeito é abaixo do estabelecido pela planilha do Conselho Municipal de Transporte.

“Se ele tiver condições de mostrar que houve um equívoco por parte da prefeitura, é um direito que ele tem, defender o que ele acha que é certo. A prefeitura, por seu lado, tem consciência do que foi feito, da maneira que foi calculado os custo do sistema de transporte. Foi tudo dentro do padrão que é, usualmente, realizado em todo o país, e dentro das regras contratuais”, destacou Carlos Daniel.

João MagalhãesNatanael Souza