“Quem tem que antecipar campanha é a oposição”, diz Limma sobre impasse no PT

O lançamento da pré-candidatura de Rafael Fonteles ao governo do Estado gerou um impasse entre o governador Wellington Dias -- que defende que o ato aconteça somente no mês de março -- e uma ala do Partido dos Trabalhadores, que quer o lançamento já no próximo mês de janeiro. O presidente da sigla no Piauí, deputado Francisco Limma, concorda com o entendimento de Wellington Dias.

“Acho que campanha não precisa ser antecipada. Mesmo sendo uma pré-campanha e sendo admitida legalmente, ela não precisa ser antecipada. Quem precisa antecipar campanha é a oposição. O governo está o tempo todo atuando e os partidos da base do governo também”, disse.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Por outro lado, o presidente do diretório estadual amenizou o entrave no PT, ao declarar que o partido tem como uma de suas marcas o debate de ideias. Limma comentou ainda que é preciso que a experiência política de Wellington Dias seja levada em consideração no momento da tomada da decisão.

“No PT, tudo a gente leva para debate, todas as posições, a do governador, do presidente, do deputado, do militante que não ocupa cargo. Isso é o que o PT diferente e forte, essa capacidade de discutir qualquer estratégia. O governador com a sua experiência, e a gente considera a sua experiência, mas ao final a gente define qual a estratégia, inclusive avaliando se essa orientação do governador é a melhor. Temos muito respeito por ele”, declarou.

Limma explicou que em janeiro o PT deverá realizar um encontro para debater as candidaturas majoritárias e proporcionais, mas o que não quer dizer que o evento servirá para o lançamento da pré-candidatura de Rafael Fonteles.

