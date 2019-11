O presidente do diretório do MDB em Teresina, deputado Themístocles Filho (MDB), que tem coordenado as ações do partido acerca das eleições municipais do próximo ano na capital, afirmou que o vereador Luiz Lobão (MDB) deve decidir se pretende disputar a reeleição ou pleitear o posto de majoritário da legenda.



“Quem for candidato a prefeito está fora da lista de vereadores. Ele tem o direito de ser candidato a prefeito pelo MDB, sem problema nenhum, mas se isso acontecer e ele quiser entrar depois na lista de vereadores, não entra (...) “O cidadão que quiser ser candidato a prefeito não será a vereador. Pelo nosso partido não”, afirmou Themístocles.



Themístocles é entusiasta e defensor da unidade em torno da pré-candidatura de Dr. Pessoa - Foto: Arquivo O Dia



Lobão, por sua vez, demonstrou surpresa ao saber desta diretriz partidária, para ele uma novidade. Ele garante que sua pré-candidatura não visa dividir o partido, pelo contrário, defende que quanto maior o número de correligionários disputando o posto majoritário da sigla, mais fortalecido ela chegará ao pleito em 2020.

“Não estou entendendo esse posicionamento. Até onde eu saiba, a legislação diz que deve ser enviado a lista com o nome de candidato a prefeito e dos candidatos a vereadores após a convenção, que ainda está muito longe de acontecer. Fico surpreso, é uma novidade, o MDB está inovando”, questionou o vereador.

Themístocles é entusiasta e defensor da unidade em torno da pré-candidatura do ex-deputado Dr Pessoa, que tem a concorrência do deputado Henrique Pires e do Lobão, este, tem o pleito questionado devida sua proximidade política do prefeito Firmino Filho (PSDB), a quem o MDB faz oposição.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia