“Possibilidade de sair é quase 100%”, diz Elizeu Aguiar sobre PSL

Após a polêmica na composição da nova comissão provisória municipal do PSL, o ex-deputado federal Elizeu Aguiar disse que deve deixar os quadros da sigla. Demonstrando chateação, ele afirmou que se sentiu desrespeitado pelos dirigentes do PSL e que a saída é quase inevitável.



“Estou ouvindo as minhas bases, as minhas lideranças, mas o que posso adiantar é que a possibilidade de sair do partido é quase 100%. Não pelo cargo, porque nunca pedi nenhum cargo, mas pela situação. Foram deselegantes. Me sinto desrespeitado, porque eu já venho militando no partido desde o ano passado, fui o candidato mais votado no partido, tive 42 mil votos na capital e quase 80 mil no total”, desabafou.



Elizeu Aguiar - Foto: O Dia

Elizeu Aguiar também afirmou que vai se reunir nos próximos dias com o presidente estadual do PSL, Luís André. A conversa vai ser decisiva para definir o futuro político do ex-deputado. “Eu vou ter uma conversa com o presidente do partido, que deve acontecer até a próxima segunda-feira, mas acredito que a minha saída é algo realmente irreversível”, disse.

Sobre o futura filiação partidária, caso deixe o PSL nos próximos dias, Elizeu Aguiar prefere desconversar. Apesar de confirmar que já possui convites de várias siglas, ele diz que vai aguardar até o próximo ano para escolher uma nova sigla.

“Já surgiram alguns convites, mas vou me resguardar. Como temos muito tempo, vamos conversar com alguns partidos, ouvir nossas bases. A decisão deve ficar apenas para o próximo ano mesmo”, declarou.

Natanael Souza - Jornal O Dia