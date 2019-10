“Pesquisa agora é gasto de dinheiro”, avalia Firmino Filho sobre sondagens

O prefeito Firmino Filho (PSDB) minimizou o resultado das recentes pesquisas de intenção de votos divulgadas na capital que colocam opositores com um melhor desempenho que os possíveis candidatos indicados pelo Palácio da Cidade. Para Firmino, ainda é cedo para levar em conta o que dizem as pesquisas, uma vez que o quadro político ainda está indefinido.

Leia também: Firmino minimiza atritos entre membros de sua base aliada

“Pesquisa agora é gasto de dinheiro. Tem gente que está com dinheiro sobrando e está gastando pra fazer pesquisa. Não faz o menor sentido fazer uma pesquisa para prefeito a um ano de distância, porque não existe eleição, não existe candidatura definida. Uma pesquisa como essa só pode medir o que os marqueteiros chamam de recall, que nada mais é do que um teste de popularidade”, avaliou.

Ainda de acordo com Firmino, o nome que vai representar seu grupo político na eleição municipal deve ser definido até o próximo mês de fevereiro. “A gente espera que até fevereiro já tenhamos uma noção do quadro político, do que a população está pensando, para que a gente possa se posicionar”, disse.

Natanael Souza, do Jornal O Dia