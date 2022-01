“Permaneço pela vontade do Dr. Pessoa”, diz Zé Nito sobre continuidade na gestão

O superintende da SAAD Sudeste (Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas), Zé Nito, confirmou que continua no comando da pasta após entendimento com o prefeito Dr. Pessoa. Zé Nito ressaltou que é da vontade do gestor que ele continue como superintende.

“Administrativamente, pela vontade do Dr. Pessoa, pelo nosso entendimento, pela nossa amizade, pelo bom trabalho que a gente vem fazendo na zona Sudeste, sem nenhum desentendimento, nós continuamos administrativamente à frente da SAAD”, disse Zé Nito.

Por outro lado, ele lembrou que politicamente segue alinhado ao deputado Themístocles Filho, e voltou a afirmar que se o rompimento entre o Dr. Pessoa e o presidente da Assembleia Legislativa se confirmar, retornará para a cadeira de vereador na Câmara de Teresina.

“Às vezes existem algumas interpretações. Na realidade, numa conversa, fiz uma exposição nesse campo político de um posicionamento desse vereador que é público e notório da minha amizade com o deputado Themístocles Filho que o sigo há 30 anos”, disse.

“De maneira nenhuma disse que estou entregando o cargo. Nunca aconteceu dessa forma. Na realidade, simplesmente coloquei minha situação e disse que mediante meu posicionamento político, nem o senhor prefeito, nem ninguém, se sentissem em uma situação vexatória”, finalizou ao declarar que tem o desejo de continuar à frente da pasta.

