“O Moro está com crise de identidade”, critica Ciro Nogueira

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez duras críticas ao ex-ministro da justiça, Sérgio Moro, pré-candidato a Presidente da República. Moro se apresenta como um dos principais nomes de uma possível terceira via para disputar o comando do Brasil em 2022. Ciro já confirmou que será um dos coordenadores da campanha a reeleição do atual presidente, Jair Bolsonaro, e Sérgio Moro pode prejudicar Bolsonaro, já que a sua candidatura ocuparia a mesma parcela do eleitorado do atual presidente.



Ciro criticou as últimas declarações de Sérgio Moro e lembrou o histórico do ex-juiz federal, que abandonou a magistratura para ser Ministro da Justiça. “O Moro é o seguinte, quando ele era juiz queria ser político, agora quando ele é político ele quer ser juiz. Ele está com crise de identidade”, ironizou Ciro Nogueira.

O Ministro ainda comentou a situação da política piauiense e valorizou o crescimento da pré-campanha da oposição que já percorreu quase a metade do estado. “As pessoas estão percorrendo o estado do Piauí, a Iracema, o Sílvio o Joel. Eles já percorreram mais de 100 municípios, vendo a realidade de cada cidade, para fazer um grande programa, um projeto de governo que possa reestruturar o estado. Nós nunca tivemos um grupo político tão forte na oposição, temos 150 prefeitos na oposição e pensando em aumentar. Existe um sentimento de mudança e vamos nos fortalecer ainda mais”, concluiu Ciro Nogueira.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no