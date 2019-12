“O governador precisa pagar as suas próprias contas”, diz deputada

A deputada estadual Teresa Britto usou o seu tempo de fala, em sessão plenária de ontem (17), para criticar a gestão do Governo Estadual nas áreas da saúde e da educação. Ela informou que o governo negou o remanejamento de recursos da Reserva de Contingência para melhorar as condições de hospitais municipais e da UESPI, em reunião na Comissão de Finanças, nessa segunda-feira (16).



“Apresentamos uma emenda ao Orçamento para diminuir os recursos destinados ao Gabinete Militar, que cobrem as despesas do governador. Estão previstos R$ 30 milhões apenas para essa finalidade, enquanto hospitais, como o de Tibério Nunes, em Floriano, passam por dificuldades que são inexistentes aos olhos do governo”, destaca a parlamentar.



De acordo com a deputada Teresa Britto, o governo precisa olhar para a população com mais sentimento - Foto: Arquivo O Dia

De acordo com a deputada, o governo precisa olhar para a população com mais sentimento. “O governador e seus secretários precisam ter mais sentimentos e alma. O secretário de Planejamento precisa respeitar as Comissões desta Casa. E o governador precisa pagar suas contas pessoais e suas viagens, com o seu salário, assim como os parlamentares pagam suas contas com o próprio salário, e acabe com essa mordomia em sua casa e em viagens para a Europa, de onde ele não traz nada para o Piauí.”, criticou a deputada.

Jornal O Dia