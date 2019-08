“Nosso foco agora é também fiscalizar o resultado da gestão pública”

Conselheiros e demais autoridades do Executivo Piauiense participaram da solenidade de comemoração pelos 120 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, realizada na manhã desta sexta-feira (30) na sede do TCE, no Centro Administrativo. Criada em 1899, a Corte de Contas tem o dever de fiscalizar a gestão pública, resguardando o correto uso das aplicações dos recursos.



Mas para além disso, o Tribunal agora contará com mais uma frente de atuação. É que de acordo com o presidente da Corte, conselheiro Abelardo Villanova, o TCE fará também verificará o resultado da gestão pública, a partir de auditorias em órgãos do Estado.

“Estamos sempre atentos a melhorar o exercício do controle do gasto público, melhorando a fiscalização, cobrando eficiência para que o serviço público seja bem oferecido ao cidadão”, explicou o conselheiro.



Conselheiro Abelardo Villanova, presidente do TCE-PI - Foto: O Dia

Quem participou da solenidade foi o governador Wellington Dias, que destacou relevância dos trabalhos executados pelo TCE como fomentador do desenvolvimento do Piauí. “[O TCE] contribui com o crescimento quando prima pelo cumprimento da lei, da legislação e isso é bom para a democracia, porque gera maximização dos resultados da gestão”, finalizou o governado.

Durante a solenidade, 15 autoridades e personalidades com relevantes serviços prestados ao controle externo e à administração público foram homenageadas com a entrega do Colar do Mérito do TCE-PI Conselheiro Jesualdo Cavalcanti.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante