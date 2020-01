“Nossa meta é eleger 50 prefeitos em 2020”, anuncia Assis Carvalho

O Partido dos Trabalhadores quer alcançar a meta de 50 prefeitos na eleição municipal do próximo mês de outubro. De acordo com o presidente estadual da sigla, deputado federal Assis Carvalho, com a chegada de 2020, as estratégias para o fortalecimento à nível estadual já começam a ser implementadas. Ele ressalta que a meta de eleger 50 prefeitos é viável e deve ser alcançada sem grandes dificuldades.

“Nossa meta é eleger 50 prefeitos em 2020. Vamos concluir esse planejamento até o final do mês, para, efetivamente, iniciarmos o trabalho. Atualmente, temos 36 prefeitos, então, essa meta de eleger 50 prefeitos está dentro um trabalho possível”, disse Assis Carvalho.

Ainda de acordo com o presidente estadual, o Partido dos Trabalhadores vai atuar em 2020 para retomar o protagonismo no cenário político em todo o país. “Esse fortalecimento vai representar o resgate do nosso legado e da nossa história nos últimos anos, além de ajudar a combater um projeto que está botando a soberania nacional em ameaça”, afirmou.

Teresina

Sobre a disputa eleitoral em Teresina, onde o PT defende a pré-candidatura de Fábio Novo, Assis Carvalho avalia que a sigla não terá grandes dificuldades para consolidar apoios importantes, como o do governador Wellington Dias. “O partido está muito unido e eu não tenho dúvidas do apoio do governador”, declarou Assis.

Natanael Souza