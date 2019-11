“Nome está à disposição”, diz Silas Freire sobre candidatura

O ex-deputado federal Silas Freire confirmou que o seu nome está à disposição do Republicanos para uma eventual candidatura à Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020. Segundo ele, a questão já está sendo discutida pelas principais lideranças da sigla no estado do Piauí, que seguem a orientação da direção nacional que prega a apresentação de candidatura própria nas cidades com mais de 200 mil habitantes.

“Nós tivemos cerca de 60 mil votos na eleição do ano passado, cerca de 26 mil votos em Teresina, e isso poderia nos credenciar a uma pré-candidatura, mas vamos deixar a eleição para tratar em janeiro. O nosso nome está à disposição do partido. O partido é que vai decidir”, disse.



Além de Silas, o deputado Gessivaldo Isaías e do vereador Levino também são cotados para a disputa - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Além de Silas, os nomes do deputado estadual Gessivaldo Isaías e do vereador Levino de Jesus também são cotados para uma eventual disputa majoritária no próximo ano.

Atualmente, a sigla faz parte da base aliada do prefeito Firmino Filho (PSDB), o que, para Silas Freire, não é impedimento para o lançamento de uma candidatura própria. “Não votei no Firmino, mas admiro os frutos que ele tem colhido. Agora, ele não é o candidato, vai apresentar um nome”, pontuou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia