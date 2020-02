“Não trabalhamos com hipótese de composição”, diz presidente do PSD

O presidente do diretório municipal do PSD, Tiago Vasconcelos, classificou como especulação a possibilidade de o partido abrir de lançar uma candidatura própria para compor com o PL, de Fábio Abreu. De acordo com o ex-vereador, o nome do deputado estadual Georgiano Neto continua colocado para a disputa majoritária do próximo mês de outubro.



“A gente permanece com a pré-candidatura do deputado Georgiano Neto. Vamos manter esse projeto capitaneado por ele, porque entendemos que o nosso melhor nome. Não trabalhamos com hipótese de composição, temos a nossa estratégia partidária”, destacou o presidente municipal do PSD.

As declarações de Tiago Vasconcelos vão de encontro às informações que circularam nos bastidores nos últimos dias, que apontavam para uma desistência de Georgiano Neto da disputa pelo Palácio da Cidade. Além da aliança com Fábio Abreu, a possibilidade de o partido lançar o ex-governador Hugo Napoleão para a disputa também chegou a ser levantada.

Na disputa proporcional, o PSD trabalha para eleger quatro vereadores na eleição do próximo mês de outubro. Para Tiago Vasconcelos, a efetivação da candidatura majoritária, encabeçada por Georgiano Neto, vai fortalecer o grupo na disputa proporcional. “Também entendemos que esse projeto contribui diretamente na estratégia de formação da chapa proporcional”, disse.

João MagalhãesNatanael Souza