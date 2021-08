“Não é razoável termos uma guerra interna”, diz governador sobre crise econômica

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), participa nesta segunda-feira (23) de uma reunião do Fórum dos Governadores, em Brasília. Dentre as pautas, o chefe do executivo irá tratar sobre o Pacto em Defesa da Democracia e Medidas para o Enfrentamento da Pandemia; Crise Política; Crise Social e Crise Econômica.



Dias, que é presidente do Fórum, destaca que, inicialmente, a agenda visava tratar sobre a Reforma Tributária. Porém, os líderes aproveitarão o encontro para dialogar com os demais poderes em busca de medidas mais assertivas para Estados e Municípios.



(Foto: Reprodução/Instagram)

“Neste ambiente de instabilidade, não é razoável, em meio à guerras com o coronavírus e a crise como estamos vivenciando, ainda termos uma guerra interna. Alguém tem que ter a capacidade de diálogo, e é isso que queremos, pelo Fórum dos Governadores, dos prefeitos, com líderes da Câmara e do Senado, abrir diálogo com outros poderes para a gente poder garantir o que o Brasil precisa, de estabilidade”, disse.



Wellington Dias ainda acrescentou que os governadores irão debater as propostas sobre clima e meio ambiente, dando continuidade às tratativas com o governo americano e com a comunidade europeia para implantação de ambientes favoráveis aos investidores.



“Tem uma proposta que pactuamos, as 27 unidades da federação e dos municípios, ainda na época do Mansueto, com a própria união, com empresários e técnicos, e ainda se encontra no parlamento. O Governo apresentou outra proposta e queremos agora buscar uma proposta que unifique, mas com eixo. Queremos trabalhar para garantir uma simplificação, alternativas que sejam possíveis nessa conjuntura para um ambiente favorável aos investidores”, complementa Dias.



