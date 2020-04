Apesar minimizar as divergências entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta (DEM), o senador Elmano Férrer (Podemos) afirma não ser o momento ideal para uma mudança ministerial, mas reconhece que esta é uma atribuição do chefe do executivo federal. “Todos ministros são demissíveis”, disse.

O parlamentar piauiense, vice-líder do governo no Senado, considera positivo o trabalho que Mandetta vem realizando na condução da pasta, principalmente nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). Embora considere que todos os ministros são “demissíveis”, avalia não ser a melhor oportunidade para isso.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“O presidente reconhece o trabalho que ele [Mandetta] está fazendo. No meu entendimento, não é o momento de substituir ninguém, sobretudo de um ministro que está tendo um bom relacionamento dentro dos outros ministérios, da federação (...) A prerrogativa é do presidente, mas não é o recomendável”, pondera o senador.

pondera o senador. Alinhado com a maioria dos governadores, o ministro tem reforçado a necessidade do isolamento social como medida de enfrentamento a pandemia, contrariando Bolsonaro, que defende restrição apenas às pessoas da faixa de risco para a doença e uma maior flexibilidade ao funcionamento das atividades comerciais. Recentemente ele admitiu que estava “faltando um pouco mais de humildade” à Mandetta, com quem estava “se bicando há um tempo”.

União

Apesar do imbróglio, que de alguma forma resvala nos estados e municípios, Elmano quer mais empenho e participação de todos na superação do cenário de crise, por exemplo, na garantia de renda aos mais vulneráveis. “Queremos agilidade para que o auxílio emergencial de R$ 600 chegue logo às pessoas. Os três poderes precisam estar unidos e nossa federação mais integrada”, finalizou

Breno Cavalcante