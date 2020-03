“Não é interessante”, atritos entre poderes, diz Margarete Coelho

Ao avaliar a relação do Congresso Nacional com o presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) afirmou que o momento exige cautela e um bom diálogo entre os poderes. Apesar de reconhecer que o Legislativo vem exercendo protagonismo durante a crise ocasionada pela pandemia do Covid-19, a parlamentar evita falar em queda de braço com o Palácio do Planalto.



“Há um desencontro. O presidente Rodrigo Maia [Câmara] e o presidente Davi Alcolumbre [Senado] têm sido muito hábeis em evitar esses momentos de confronto. Eles têm sido extremamente políticos e sabido dialogar. Não é interessante. É extremamente inconveniente neste momento que nós estejamos com esse tipo de entrechoque de posições”.

Ainda de acordo com a deputada federal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem se destacado como um dos grandes articuladores para amenizar os efeitos da crise no Brasil. “A Câmara tem dado um show de diálogo com a população e com o próprio governo. Gostaria muito de parabenizar o presidente Rodrigo Maia por esse relevante papel que ele tem prestado. Tem sido firme, tem sido claro, tem sido preciso e abortado algumas crises que se anunciavam no horizonte”, disse.













João MagalhãesNatanael Souza